Поліція затримала групу підозрілих людей під Києвом

Фото: автобуси під Києвом (facebook.com/pol.kyivregion)

Автобуси затримали у Броварах, Борисполі та Василькові

За годину до завершення виборів у Верховну раду до поліції надійшло ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова.

"Зараз поліція перевіряє отриману інформацію. Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, у день голосування на виборах в Раду 21 липня системних порушень зафіксовано не було.

Зазначимо, у день голосування на позачергових виборах у Верховну раду слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу.