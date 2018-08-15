Полиция Швеции арестовала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей

Двух молодых людей в возрасте 16 и 21 год взяли под стражу

Полиция Швеции взяла под стражу двоих подозреваемых в поджоге автомобилей в районе Гетеборга на западном побережье страны. Об этом сообщает издание The Local.

Отмечается, что задержаны молодые люди в возрасте 16 и 21 года.

Согласно информации свидетелей, группа людей поджигала машины и бросала бутылки с зажигательной смесью на автостоянке в Фролунде.

"Они действовали как команда, абсолютно. Это было организовано. Они точно знали, что пытаются делать", - отметил очевидец происшествия.

В свою очередь правоохранители заявили, что идентифицировали многих людей, которые, как они полагают, были на месте преступления.

"Сегодня и завтра мы возьмем под стражу больше людей. Я думаю, что это около десяти молодых людей, действующих одновременно. Это ребята с криминальными наклонностями, старшего подросткового возраста, которые живут в этом районе", - сообщил глава полиции Гетеборга Дэн Виндт.

"Мы действительно знаем, в каких группах это происходит, и теперь будем работать над предупреждением преступности на местах", - добавил он.

Также издание сообщает о поджоге еще четырех автомобилей во вторник вечером.

Напомним, в ряде городов Швеции в ночь на 14 августа неизвестные сожгли десятки автомобилей, также зафиксированы столкновения с полицией.

Как сообщалось, поджоги автомобилей охватили юго-запад Швеции. В частности, в Гетеборге сгорели не менее 88 машин. По данным полиции, в этом городе очаги возгорания находились в 20 разных местах.

Кроме того, в Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали камнями сотрудников полиции. Похожие события зафиксированы в Мальме, Гельзинборге Фалькенберге и Люсечиле. Полиция не исключает, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через социальные сети.

Ранее также сообщалось о задержании неонациста, который планировал убить двух журналистов. В компьютере неонациста нашли документы с информацией о журналистах, которые работают в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди файлов также были фото домов, в которых живут журналисты.