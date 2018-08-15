Поліція Швеції заарештувала підозрюваних у масовому підпалі автомобілів

Двох молодих людей у віці 16 і 21 рік взяли під варту

Поліція Швеції взяла під варту двох підозрюваних у підпалі автомобілів в районі Гетеборга на західному узбережжі країни. Про це повідомляє видання The Local.

Наголошується, що затримані молоді люди у віці 16 і 21 року.

Згідно з інформацією свідків, група людей підпалювала машини і кидала пляшки із запальною сумішшю на автостоянці у Фролунді.

"Вони діяли як команда, абсолютно. Це було організовано. Вони точно знали, що намагаються робити", - зазначив очевидець події.

У свою чергу правоохоронці заявили, що ідентифікували багатьох людей, які, як вони вважають, були на місці злочину.

"Сьогодні і завтра ми візьмемо під варту більше людей. Я думаю, що це близько десяти молодих людей, що діють одночасно. Це хлопці з кримінальним минулим, старшого підліткового віку, які живуть в цьому районі", - повідомив глава поліції Ґетеборга Ден Віндт.

"Ми дійсно знаємо, в яких групах це відбувається, і тепер будемо працювати над попередженням злочинності на місцях", - додав він.

Також видання повідомляє про підпал ще чотирьох автомобілів у вівторок ввечері.

Нагадаємо, у ряді міст Швеції в ніч на 14 серпня невідомі спалили десятки автомобілів, також були зафіксовані сутички з поліцією.

Як повідомлялося, підпали автомобілів охопили південний захід Швеції. Зокрема, в Гетеборзі згоріли не менше 88 машин. За даними поліції, в цьому місті вогнища загоряння перебували в 20 різних місцях.

Крім того, в Тролльхеттані близько 40 молодих людей у масках підпалювали машини і атакували камінням співробітників поліції. Схожі події зафіксовані в Мальмі, Гельзинборзі, Фалькенбергу і Люсечилі. Поліція не виключає, що організатори підпалів могли координувати свої дії через соціальні мережі.

Раніше також повідомлялося про затримання неонациста, який планував убити двох журналістів. У комп'ютері неонациста знайшли документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких живуть журналісти.