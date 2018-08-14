В нескольких городах Швеции неизвестные сожгли десятки автомобилей

В Гетеборге сожгли почти 90 автомобилей

В ряде городов Швеции в ночь на 14 августа неизвестные сожгли десятки автомобилей, также зафиксированы столкновения с полицией. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что поджоги автомобилей охватили юго-запад Швеции. В частности, в Гетеборге сгорели не менее 88 машин. По данным полиции, в этом городе очаги возгорания находились в 20 разных местах.

Кроме того, в Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали камнями сотрудников полиции. Похожие события зафиксированы в Мальме, Гельзинборге Фалькенберге и Люсечиле. Полиция не исключает, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через социальные сети.

На данный момент информации о задержанных нет. В результате инцидентов никто не пострадал. По словам свидетелей, молодые люди в масках подходили к авто, разбивали стекла, заливали машины горючей жидкостью и поджигали их.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Швеции задержала неонациста, который планировал убить двух журналистов.

Отметим, этим летом в Швеции наблюдаются крупнейшие за несколько лет лесные пожары. Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес, пожары в Швеции стали одним из последствий изменения климата.