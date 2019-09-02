Поліція вважає, що стрілок у Техасі не пов'язаний з терористами

Фото: стрілянина у США (twitter.com/cnnbrk)

Стрілок був відомий поліції і жив у місті

Чоловік, який влаштував стрілянину в місті Одеса в штаті Техас (США) 31 серпня, не пов'язаний з терористичними організаціями. Про це заявив представник Федерального бюро розслідувань Крістофер Комбс на прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він розповів, що розслідування стрілянини триває, але ФБР вважає, що стрілок не пов'язаний з терористичними організаціями.

Водночас поліція техаського міста ідентифікувала як стрілка 36-річного Сета Етора, який, за попередніми даними, використовував гвинтівку типу AR-15.

Зі слів місцевої влади, стрілок був відомий поліції і жив у місті.

"Наразі немає однозначних відповідей щодо мотивів або причин, але ми абсолютно впевнені, що ця людина діяла сама", - заявив на прес-конференції начальник поліції міста Майкл Герке.

Нагадаємо, в суботу, 31 серпня, у Сполучених Штатах у Західному Техасі сталася стрілянина в районі Мідленда-Одеси. За даними поліцейських, підозрюваний викрав машину поштової служби США, при цьому він відстрілювався і внаслідок хаотичної стрілянини кулі влучили в кількох осіб - 7 людей загинули.