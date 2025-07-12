Поліція рятувала людей і тварин: відео перших хвилин після обстрілу Чернівців

Після нічної атаки на Чернівці патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Як зауважив Білошицький, цієї ночі Росія вчергове завдала ударів по мирних містах - від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини.
"За даними Генерального штабу, було випущено 26 ракет і майже 600 дронів. Наші сили ППО знешкодили більшість із них, але, на жаль, не всі", - додав він.
Водночас, за даними правоохоронця, близько 3-ї години ранку під обстріл потрапили Чернівці.
Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Патрульні оперативно прибули на місце події, обстежили прилеглу територію, здійснили поквартирний обхід, щоб переконатися, що ніхто не залишився без допомоги.
"Також, не гаючи часу, розпочали евакуацію мешканців і винесли з осель їхніх чотирилапих друзів", - зазначив Білошицький.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Чернівцях дві людини загинули, ще 26 - отримали поранення, з них 7 - ушпиталені.
"Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Бережіть себе та близьких", - підсумував він.
У ніч проти 12 липня Росія здійснила масовану атаку на більшість регіонів України. Під вогнем опинилась значна частина України. Зокрема - Харківська, Львівська, Волинська, Чернівецька та Донецька області.
Ворог випустив по місту щонайменше десять ударів. Окупанти застосували вісім ударних дронів та дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру.
За останніми даними відомо про двох постраждалих.
У місті дрон зруйнував під’їзд житлового будинку, внаслідок чого стався витік газу. Ушкоджень зазнали десятки будинків та інфраструктурних об’єктів.
Є постраждалі і серед них діти.
Удар повністю знищив приватну оселю, пошкоджено й інші будівлі. Рятувальники продовжують працювати на місці.
Вперше за час повномасштабної війни місто зазнало комбінованої атаки. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок.
За останніми даними, двоє людей загинули, ще понад 20 отримали поранення.
Росіяни вдарили з РСЗВ "Торнадо-С". Внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє - поранені. Зруйновано адміністративні й промислові будівлі, десятки авто.
Ця ніч стала черговим доказом того, що Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, спричиняючи жертви серед мирного населення. Українські рятувальні та правоохоронні служби подекуди досі ліквідовують наслідки ударів.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.