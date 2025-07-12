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Полиция спасала людей и животных: видео первых минут после обстрела Черновцов

Фото: россияне атаковали Черновцы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

После ночной атаки на Черновцы патрульные первыми прибыли в поврежденный дом. Они не только помогали раненым, но и эвакуировали жителей вместе с их домашними любимцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Как отметил Билошицкий, этой ночью Россия в очередной раз нанесла удары по мирным городам - от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины.

"По данным Генерального штаба, было выпущено 26 ракет и почти 600 дронов. Наши силы ПВО обезвредили большинство из них, но, к сожалению, не все", - добавил он.

В то же время, по данным правоохранителя, около 3 часов утра под обстрел попали Черновцы.

Один из снарядов попал в многоквартирный дом. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, осуществили поквартирный обход, чтобы убедиться, что никто не остался без помощи.

"Также, не теряя времени, начали эвакуацию жителей и вынесли из домов их четвероногих друзей", - отметил Билошицкий.

По предварительной информации, в результате атаки по Черновцам два человека погибли, еще 26 - получили ранения, из них 7 - госпитализированы.

"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это важно. Берегите себя и близких", - подытожил он.

Атака на Украину 12 июля

В ночь на 12 июля Россия осуществила массированную атаку на большинство регионов Украины. Под огнем оказалась значительная часть Украины. В частности - Харьковская, Львовская, Волынская, Черновицкая и Донецкая области.

Харьков

Враг выпустил по городу не менее десяти ударов. Оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру.

По последним данным известно о двух пострадавших.

Львов

В городе дрон разрушил подъезд жилого дома, в результате чего произошла утечка газа. Повреждения получили десятки домов и инфраструктурных объектов.

Есть пострадавшие и среди них дети.

Луцк

Удар полностью уничтожил частный дом, повреждены и другие здания. Спасатели продолжают работать на месте.

Черновцы

Впервые за время полномасштабной войны город подвергся комбинированной атаке. Один из снарядов попал в многоквартирный дом.

По последним данным, два человека погибли, еще более 20 получили ранения.

Донецкая область

Россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С". В результате обстрела один человек погиб, трое - ранены. Разрушены административные и промышленные здания, десятки авто.

Эта ночь стала очередным доказательством того, что Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру, вызывая жертвы среди мирного населения. Украинские спасательные и правоохранительные службы кое-где до сих пор ликвидируют последствия ударов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины