Полиция спасала людей и животных: видео первых минут после обстрела Черновцов

Как отметил Билошицкий, этой ночью Россия в очередной раз нанесла удары по мирным городам - от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины.

"По данным Генерального штаба, было выпущено 26 ракет и почти 600 дронов. Наши силы ПВО обезвредили большинство из них, но, к сожалению, не все", - добавил он.

В то же время, по данным правоохранителя, около 3 часов утра под обстрел попали Черновцы.

Один из снарядов попал в многоквартирный дом. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, осуществили поквартирный обход, чтобы убедиться, что никто не остался без помощи.

"Также, не теряя времени, начали эвакуацию жителей и вынесли из домов их четвероногих друзей", - отметил Билошицкий.

По предварительной информации, в результате атаки по Черновцам два человека погибли, еще 26 - получили ранения, из них 7 - госпитализированы.

"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это важно. Берегите себя и близких", - подытожил он.