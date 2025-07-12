Полиция спасала людей и животных: видео первых минут после обстрела Черновцов

После ночной атаки на Черновцы патрульные первыми прибыли в поврежденный дом. Они не только помогали раненым, но и эвакуировали жителей вместе с их домашними любимцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Как отметил Билошицкий, этой ночью Россия в очередной раз нанесла удары по мирным городам - от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины.
"По данным Генерального штаба, было выпущено 26 ракет и почти 600 дронов. Наши силы ПВО обезвредили большинство из них, но, к сожалению, не все", - добавил он.
В то же время, по данным правоохранителя, около 3 часов утра под обстрел попали Черновцы.
Один из снарядов попал в многоквартирный дом. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, осуществили поквартирный обход, чтобы убедиться, что никто не остался без помощи.
"Также, не теряя времени, начали эвакуацию жителей и вынесли из домов их четвероногих друзей", - отметил Билошицкий.
По предварительной информации, в результате атаки по Черновцам два человека погибли, еще 26 - получили ранения, из них 7 - госпитализированы.
"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это важно. Берегите себя и близких", - подытожил он.
В ночь на 12 июля Россия осуществила массированную атаку на большинство регионов Украины. Под огнем оказалась значительная часть Украины. В частности - Харьковская, Львовская, Волынская, Черновицкая и Донецкая области.
Враг выпустил по городу не менее десяти ударов. Оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру.
По последним данным известно о двух пострадавших.
В городе дрон разрушил подъезд жилого дома, в результате чего произошла утечка газа. Повреждения получили десятки домов и инфраструктурных объектов.
Есть пострадавшие и среди них дети.
Удар полностью уничтожил частный дом, повреждены и другие здания. Спасатели продолжают работать на месте.
Впервые за время полномасштабной войны город подвергся комбинированной атаке. Один из снарядов попал в многоквартирный дом.
По последним данным, два человека погибли, еще более 20 получили ранения.
Россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С". В результате обстрела один человек погиб, трое - ранены. Разрушены административные и промышленные здания, десятки авто.
Эта ночь стала очередным доказательством того, что Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру, вызывая жертвы среди мирного населения. Украинские спасательные и правоохранительные службы кое-где до сих пор ликвидируют последствия ударов.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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