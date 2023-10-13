Поліція розслідує скандал в одеському ТЦК: жінка кидала стільці у працівників

Повідомляється, що 30-річна жінка подала до поліції заяву про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали тілесних ушкоджень.

Після опитування учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Зі слів працівника ТЦК та СП, старша за віком жінка, перебуваючи в агресивному стані, нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а потім схопила стілець та кинула в одного із них.

На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона не реагувала. Після цього жінку супроводили за межі закладу, а заходів фізичного впливу не застосовували.

При цьому правоохоронці зареєстрували відомості задля обʼєктивної перевірки інформації. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Скандал у ТЦК

Нещодавно у мережі розповсюдили відео, як жінка в Одесі влаштувала погром у військкоматі. Зазначалося, що чоловікові вручили повістку, він прийшов до ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію і чекав на розподіл у частину.

У цей час дві жінки почали прориватися на територію ТЦК і вчинили напад на чергових. Падчерка мобілізованого почала кидати стільці та погрожувати військовим. Після цього працівники викликали поліцію, жінки втекли, а чоловік поїхав до частини.

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