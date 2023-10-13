Полиция расследует скандал в одесском ТЦК: женщина бросала стулья в работников

Сообщается, что 30-летняя женщина подала в полицию заявление о том, что ее насильно вывели из помещения военного заведения и якобы нанесли телесные повреждения.

После опроса участников происшествия правоохранители установили, что заявительница со своей 22-летней сестрой зашли на территорию военного объекта с претензией относительно якобы незаконного удержания там их отца.

По словам работника ТЦК и СП, старшая по возрасту женщина, находясь в агрессивном состоянии, нецензурно высказывалась в адрес сотрудников, а затем схватила стул и бросила в одного из них.

На просьбу покинуть помещение, ее младшая сестра вышла, а она не реагировала. После этого женщину сопроводили за пределы заведения, а меры физического воздействия не применяли.

При этом правоохранители зарегистрировали сведения для объективной проверки информации. В настоящее время идет рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

Скандал в ТЦК

Недавно в сети распространили видео, как женщина в Одессе устроила погром в военкомате. Отмечалось, что мужчине вручили повестку, он пришел в ТЦК, прошел военно-врачебную комиссию и ждал раздела в часть.

В это время две женщины начали прорываться на территорию ТЦК и совершили нападение на дежурных. Падчерица мобилизованного начала бросать стулья и угрожать военным. После этого работники вызвали полицию, женщины скрылись, а мужчина уехал в часть.

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