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Поліція розігнала мітинг опозиції біля мерії Белграду

Фото: поліцейські розігнали мітингувальників й оточили мерію Белграда (twitter.com/Sprinter99800)
Автор: Валерій Савицький

Поліції вдалося розігнати мітинг поблизу міської адміністрації Белграда. Учасники акції вимагали визнати нечинними результати виборів до парламенту Сербії та намагалися штурмувати будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

На опублікованих відео зафіксовані демонстранти, що тікають від правоохоронців. Силовики застосовують сльозогінний газ і затримують опозиціонерів.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протестувальників "хуліганами" і "марнославними революціонерами", а також скликав термінове засідання Ради національної безпеки.

Парламентські вибори у Сербії та протести опозиції

На початку листопада Вучич розпустив парламент Сербії і призначив нові парламентські та місцеві вибори на 17 грудня 2023 року.

За результатами голосування, перемогу здобула керуюча "Сербська прогресивна партія". Натомість опозиція заявила про фальсифікацію виборів.

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили порушення на виборах у Сербії. Зокрема, були зафіксовані підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

Ввечері 24 грудня прихильники коаліції "Сербія проти насильства" зібралися перед будівлею мерії Белграду, щоб висловити свою недовіру результатам виборів. Під час мітингу демонстранти зробили кілька спроб штурмувати будівлю, розбили вікна і двері.

Вучич заявив, що ситуація в країні перебуває під контролем, а події в Белграді - це не революція.

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