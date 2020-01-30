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Полиция разоблачила сообщника по делу о хищениях 15 млн гривен экс-директора "Авангард"

Новости » Общество     30.01.2020 - 20:17
Полиция разоблачила сообщника по делу о хищениях 15 млн гривен экс-директора "Авангард"
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Соучастнику грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммерческих предприятий Киева по делу экс-директора Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города "Авангард", которых подозревают в хищении 15 млн гривен при строительстве ледовой арены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 48-летний генеральный директор частного предприятия заключил договор с учебно-спортивным центром о закупке за государственные средства оборудования для образования и поддержания качественного искусственного льда на арене.

"В дальнейшем, злоумышленники указанных предприятий подписали поддельную накладную, которая подтверждала, что частное предприятие принимает на хранение закупленное оборудование. Однако фактически указанного оборудования не было", - отметили в МВД.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в 2018 году бывшему директору детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов Киева "Авангард" сообщили о подозрении в хищении 15 млн гривен бюджетных средств.

В ноябре 2019 года Чехия выдала Украине экс-директора "Авангард". 15 октября 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии. 18 ноября в аэропорту "Борисполь" осуществлена выдачу подозреваемого украинским правоохранителям.

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