Поліція викрила спільника у справі про розкрадання 15 млн гривень екс-директора "Авангард"

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Співучасникові загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комерційних підприємств Києва по справі экс-директора Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок міста "Авангард", яких підозрюють у розкраданні 15 млн гривень за будівництво льодової арени. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 48-річний генеральний директор приватного підприємства уклав договір з навчально-спортивним центром про закупівлю за державні кошти устаткування для освіти і підтримки якісного штучного льоду на арені.

"У подальшому, зловмисники зазначених підприємств підписали підроблену накладну, яка підтверджувала, що приватне підприємство приймає на зберігання закуплене обладнання. Однак фактично зазначеного обладнання не було", - зазначили в МВС.

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в 2018 році колишньому директору дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок Києва "Авангард" повідомили про підозру у розкраданні 15 млн гривень бюджетних коштів.

У листопаді 2019 року Чехія видала Україні екс-директора "Авангард". 15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії. 18 листопада в аеропорту "Бориспіль" здійснено видачу підозрюваного українським правоохоронцям.