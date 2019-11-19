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Чехия выдала Украине экс-директора "Авангарда"

Новости » Общество     19.11.2019 - 15:18
Чехия выдала Украине экс-директора "Авангарда"
Фото: прокуратура города Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Чиновника подозревают в хищении 15 млн гривен

Чешская Республика выдала украинца, которого разыскивали по подозрению в хищении оборудования Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева "Авангард", закупленного за государственные средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Согласно материалам следствия, в 2010 году по результатам тендерной закупки между предприятием Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов Киева "Авангард" и частным обществом заключен договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также создания и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн гривен.

Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не было поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества.

В сентябре 2018 года по согласованию прокуратуры города Киева гендиректору общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением). В дальнейшем в связи с уклонением от следствия, его объявили в розыск, а в июле 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 октября 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии. 18 ноября в аэропорту "Борисполь" осуществлен выдачу подозреваемого украинским правоохранителям.

Фото: подозреваемый коррупционер (kyiv.gp.gov.ru)

В настоящее время мужчина задержан следователями ГУ НП в г. Киеве и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

РБК-Украина писало, что бывшему директору детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов Киева "Авангард" в июле 2018 года сообщили о подозрении в хищении 15 млн гривен бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила систематические факты присвоение руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

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