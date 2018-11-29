В Киеве экс-директора "Авангарда" подозревают в хищении 15 млн гривен

Фото: прокуратура города Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)

За бюджетные средства должны были закупить оборудование для ледовой арены

Бывшему директору детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов Киева "Авангард" сообщили о подозрении в хищении 15 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, соответствующие средства выделялись на закупку оборудования для ледовой арены. Их перечислили по указанию экс-директора на счета частного предприятия.

Однако в ходе досудебного расследования выяснилось, что несмотря на перечисленные средства, оборудование так и не было поставлено. А все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие преступления.

Экс-директору "Авангарда" инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в рамках этого же производства в сентябре 2018 года сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины лицу ООО "WМ-Украина", который обязался поставить оборудование для ледовой арены, согласно договору о закупке товаров за государственные средства.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

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