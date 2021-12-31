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Полиция разоблачила интернет-магазин по продаже особо опасного наркотика в Украине

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Харьковская область, Пятница 31 декабря 2021 15:51
Полиция разоблачила интернет-магазин по продаже особо опасного наркотика в Украине Фото: полицейские прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Харьковской области полицейские прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Злоумышленник продавал особо опасное наркотическое средство PVP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленника задержали во время продажи 5 граммов наркотика. Им оказался 29-летний житель Чугуевского района. Дролгое время он продавал "товар" через интернет под псевдонимом Дед Мороз.

Полицейские провели обыски, в ходе которых обнаружили больше килограмма синтетического вещества PVP, стоимость которого на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен, и приспособления для фасовки наркотиков. Также полиция нашла более 40 "закладок". Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: полиция заблокировала интернет-магазин по продаже наркотиков (mvs.gov.ua)

Злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась продажей тяжелых наркотиков. Банда "работала" в разных регионах Украины.

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