Полиция разоблачила интернет-магазин по продаже особо опасного наркотика в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Злоумышленника задержали во время продажи 5 граммов наркотика. Им оказался 29-летний житель Чугуевского района. Дролгое время он продавал "товар" через интернет под псевдонимом Дед Мороз.

Полицейские провели обыски, в ходе которых обнаружили больше килограмма синтетического вещества PVP, стоимость которого на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен, и приспособления для фасовки наркотиков. Также полиция нашла более 40 "закладок". Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: полиция заблокировала интернет-магазин по продаже наркотиков (mvs.gov.ua)

Злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.