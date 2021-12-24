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СБУ заблокировала крупную сеть продажи тяжелых наркотиков

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 14:18
СБУ заблокировала крупную сеть продажи тяжелых наркотиков Фото: в Украине заблокировали сеть по продаже наркотиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась продажей тяжелых наркотиков. Банда "работала" в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе спецоперации в Киеве и Черкасской области были задержаны 8 злоумышленников - лидеры и активные участники группы. Они продавали оптовые партии метадона. "Товар" получали от своих подельников из-за границы. А сбывали его через собственную межрегиональную сеть дилеров. Кроме того, они использовали систему так называемых закладок.

По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" дельцов составляла более одного миллиона гривен. Своих клиентов злоумышленники подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через представителей криминальных кругов. Деньги от заказчиков "продукции" дельцы получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Фото: СБУ задержала банду наркоторговцев (ssu.gov.ua)

Задержали злоумышленников во время сбыта очередной партии метадона. У них дома провели обыски. Там обнаружили и изъяли наркотики, телефоны и деньги.

Участников банды задержали. Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Киевский районный суд Одессы признал виновным 36-летнего одессита в организации канала контрабанды героина. Он организовал схему доставки наркотиков из Российской Федерации в Украину.

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