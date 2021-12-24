СБУ заблокировала крупную сеть продажи тяжелых наркотиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

В ходе спецоперации в Киеве и Черкасской области были задержаны 8 злоумышленников - лидеры и активные участники группы. Они продавали оптовые партии метадона. "Товар" получали от своих подельников из-за границы. А сбывали его через собственную межрегиональную сеть дилеров. Кроме того, они использовали систему так называемых закладок.

По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" дельцов составляла более одного миллиона гривен. Своих клиентов злоумышленники подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через представителей криминальных кругов. Деньги от заказчиков "продукции" дельцы получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Фото: СБУ задержала банду наркоторговцев (ssu.gov.ua)

Задержали злоумышленников во время сбыта очередной партии метадона. У них дома провели обыски. Там обнаружили и изъяли наркотики, телефоны и деньги.

Участников банды задержали. Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.