Поліція викрила інтернет-магазин з продажу особливо небезпечного наркотику в Україні

На Харківщині поліцейські припинили діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків. Зловмисник продавав особливо небезпечний наркотичний засіб PVP.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

Зловмисника затримали під час продажу 5 грамів наркотику. Ним виявився 29-річний житель Чугуївського району. Довгий час він продавав "товар" через інтернет під псевдонімом Дід Мороз.

Поліцейські провели обшуки, в ході яких виявили більше кілограма синтетичної речовини PVP, вартість якої на чорному ринку становить близько 250 тисяч гривень, і пристосування для фасування наркотиків. Також поліція знайшла понад 40 "закладок". Наркотики вилучили та відправили на експертизу.