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Полиция расследует убийство подростка в Киевской области

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 13:04
Полиция расследует убийство подростка в Киевской области
Иллюстративное фото (twitter.com/aif)

Мужчина на одном из шиномонтажей ударил 15-летнего парня ножом в шею и убежал

В Васильковском районе Киевской области от ножевого ранения в шею скончался 15-летний парень. Полиция открыла дело по факту убийства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент случился в селе Ксаверовка Васильковского района. Правоохранителям поступило заявление о том, что сосед заявителя ударил ножом в шею его 15-летнего знакомого.

"За несколько минут врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего", - отметили в полиции.

На месте происшествия полицейские установили, несовершеннолетний ранил ножом 28-летний мужчина в помещении для отдыха охранников на одном из шиномонтажей. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места преступления правоохранителями был задержан подозреваемый в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Полиция расследует убийство подростка в Киевской области

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области заказное убийство фермера и задержали организатора преступления.

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