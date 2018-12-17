Полиция расследует убийство подростка в Киевской области

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Мужчина на одном из шиномонтажей ударил 15-летнего парня ножом в шею и убежал

В Васильковском районе Киевской области от ножевого ранения в шею скончался 15-летний парень. Полиция открыла дело по факту убийства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент случился в селе Ксаверовка Васильковского района. Правоохранителям поступило заявление о том, что сосед заявителя ударил ножом в шею его 15-летнего знакомого.

"За несколько минут врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего", - отметили в полиции.

На месте происшествия полицейские установили, несовершеннолетний ранил ножом 28-летний мужчина в помещении для отдыха охранников на одном из шиномонтажей. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места преступления правоохранителями был задержан подозреваемый в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области заказное убийство фермера и задержали организатора преступления.