Поліція розслідує вбиство підлітка у Київській області

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Чоловік на одному із шиномонтажів вдарив 15-річного хлопця ножем в шию та втік

У Васильківському районі Київської області від ножового поранення у шию помер 15-річний хлопець. Поліція відкрила справу за фактом вбиства, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що інцидент трапився у селі Ксаверівка Васильківського району. Правоохоронцям надійшла заява про те, що сусід заявника вдарив ножем в шию його 15-річного знайомого.

"За декілька хвилин лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть неповнолітнього", - зазначили в поліції.

На місці події негайно поліцейські встановили, неповнолітнього поранив ножем 28-річний чоловік приміщенні для відпочинку охоронців на одному із шиномонтажів. Після інциденту чоловік зник з місця пригоди у невідомому напрямку.

"В ході проведення оперативно-розшукових заходів неподалік місця злочину правоохоронцями було затримано підозрюваного у вчиненні злочину...Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники Служби безпеки України попередили у Харківській області замовне вбивство фермера та затримали організатора злочину.