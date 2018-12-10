ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 22:00
У Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера
Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Організатор замаху планував змусити фермера переписати на нього свій бізнес

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили у Харківській області замовне вбивство фермера та затримали організатора злочину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець області підшукує у кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції.

Співробітники СБУ з’ясували, що замовником є давній знайомий  "жертви", який мав з ним комерційні стосунки. Зловмисник планував силою змусити фермера переписати на нього свій бізнес.

Правоохоронці встановили, що після підписання документів, організатор планував вбити підприємця. Остаточний розрахунок з "кілером" мав відбутися після заволодіння статками фермера.

У результаті спецоперації співробітники СБ України зімітували викрадення бізнесмена, завдяки чому вдалося не тільки попередити вбивство, а й викрити зловмисника. Організатор злочину був затриманий правоохоронцями за місцем утримання викраденого підприємця безпосередньо під час вимагання грошей з погрозами катування та знищення родини фермера.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками ч. 2 ст. 146 та п. 6 ч. 2 ст. 115 (викрадення людини та умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру в організації вказаних злочинів та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена.

Раніше РБК-Укрїна повідомляло, що до суду передали обвинувальний акт щодо розкрадання зерна у Волинській області.

В СБУ розповіли про прапор угруповання "ДНР" під час протестів у Франції СБУ викрила одну з громадських організацій на пропаганді "руського міру"
Новини України ХарківСлужба безпеки УкраїниХарківзамах
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся