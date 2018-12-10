У Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Організатор замаху планував змусити фермера переписати на нього свій бізнес

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили у Харківській області замовне вбивство фермера та затримали організатора злочину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець області підшукує у кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції.

Співробітники СБУ з’ясували, що замовником є давній знайомий "жертви", який мав з ним комерційні стосунки. Зловмисник планував силою змусити фермера переписати на нього свій бізнес.

Правоохоронці встановили, що після підписання документів, організатор планував вбити підприємця. Остаточний розрахунок з "кілером" мав відбутися після заволодіння статками фермера.

У результаті спецоперації співробітники СБ України зімітували викрадення бізнесмена, завдяки чому вдалося не тільки попередити вбивство, а й викрити зловмисника. Організатор злочину був затриманий правоохоронцями за місцем утримання викраденого підприємця безпосередньо під час вимагання грошей з погрозами катування та знищення родини фермера.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками ч. 2 ст. 146 та п. 6 ч. 2 ст. 115 (викрадення людини та умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру в організації вказаних злочинів та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена.

Раніше РБК-Укрїна повідомляло, що до суду передали обвинувальний акт щодо розкрадання зерна у Волинській області.