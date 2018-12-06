ДБР почало розслідування щодо поліцейського, який застрелив людину у Харкові

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За цим фактом відкрили два кримінальні провадження

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують правомірність застосування зброї поліцейським Харкові, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, кримінальне провадження відкрито за частина 1 статті 115 (Умисне вбивство) та частина 3 статті (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) 365 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що слідчі розслідуватимуть інцидент, який стався у середу, 5 грудня. Так, у Харкові близько 21:50 працівник поліції охорони затримав громадянина України за крадіжку майна з супермаркету. Під час встановлення обставин покупець дістав ніж та завдав працівнику поліції охорони кілька колото-різаних ран, після чого намагався втекти з місця злочину. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Учасники події були доставлені до Інституту невідкладної хірургії, де покупець від отриманих травм помер.

Наразі провадження за фактом дій поліцейського передано за підслідністю до територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві, яке поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в харківському супермаркеті ввечері 5 грудня поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань з 27 листопада офіційно розпочало роботу в Україні. Присягу прийняли 300 слідчих бюро.