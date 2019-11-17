Полиция расследует пожар в суде в Запорожской области

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Каменско-Днепровском районном суде, который произошел ночью 17 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, около 02:15 они получили сообщение от местных жителей о том, что в здании Каменско-Днепровского районного суда произошел пожар. Пожар был локализован спасателями около 4 часов утра. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса, то есть нарушение требований пожарной безопасности. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства пожара. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно произошел пожар в многоэтажке на улице Гагарина. Прибыв на место происшествия спасатели эвакуировали 17 жильцов дома. На верхних этажах оказались заблокированы 5 человек, они были спасены. Огнем уничтожена комната в одной из квартир дома.

Также РБК-Украина писало, что 17 октября в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке по улице Тычины. Возгорание возникло на балконе одной из квартир десятого этажа. Из дома были эвакуированы 17 взрослых и 4 детей.