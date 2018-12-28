У Львівській області в отелі отруїлись діти

Ілюстративне фото (УНІАН)

Отруїлись п'ятеро дітей

У Бориславі (Львівська область) поліція встановлює обставини отруєння 5 дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів у селищі Східниця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Львівської області.

Повідомляється, що отруїлись четверо дітей віком по чотири роки та один - однорічний. Попередньо встановлено, що діти могли отруїтись, плаваючи у басейні готельно-відпочинкового комплексу.

"Попередній діагноз, який встановили медики - "синдром циклічної блювоти, диспепсія шлунково-кишкового тракту", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Нагадаємо, до лікарні Запоріжжя в понеділок, 26 листопада, для проведення обстеження доставили двох дітей (2009 та 2002 років народження), які скаржились на затруднення дихання та першіння у горлі. У медиків була підозра про отруєння дітей продуктами горіння. За фактом отруєння дітей у пасажирському поїзді Одеса-Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.

До цього у Запорізькій області троє дітей померли від отруєння чадним газом. Поліція відкрила кримінальне провадження.