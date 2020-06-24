Полиция расследует нарушение карантина в Харьковском горсовете

Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина. Им поступило сообщение, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

В настоящее время информация о событии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Также местное издание NewsRoom написало, что мэр Харькова Геннадий Кернес вел заседание без средств индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на сегодня в Харьковской области зафиксирован 1891 случай коронавируса.

Отметим, что сегодня карантин ослабили во Львове и Киеве, более подробно написано в материале РБК-Украина.

Добавим, Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.