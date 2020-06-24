Полиция расследует нарушение карантина в Харьковском горсовете

Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантина
Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина. Им поступило сообщение, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.
В настоящее время информация о событии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.
Также местное издание NewsRoom написало, что мэр Харькова Геннадий Кернес вел заседание без средств индивидуальной защиты.
Напомним, по состоянию на сегодня в Харьковской области зафиксирован 1891 случай коронавируса.
Отметим, что сегодня карантин ослабили во Львове и Киеве, более подробно написано в материале РБК-Украина.
Добавим, Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.
Автор: Анастасия Рокитна