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В Киеве ослабили карантин: что разрешено

Новости » Общество     24.06.2020 - 12:12
В Киеве ослабили карантин: что разрешено
Фото: карантин в Киеве ослабили (РБК-Украина)

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям

В Киеве стартовал новый етап ослабления карантина. Теперь разрешена работа ресторанов, кинотеатров и театров.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

С сегодняшнего дня заработали:

рестораны и кафе (без детских комнат)
бассейны (для индивидуальных тренировок)
кинотеатры и театры (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

В Киеве разрешили массовые мероприятия численностью до 10 человек.

Также работают ТРЦ и магазины более 1 тыс. кв. м., рынки, спа и бассейны.

Кроме того, по-прежнему запрещаются:

банкеты (для компании больше 10 человек),
детские комнаты внутри заведений,
детские учреждения оздоровления и отдыха,
приготовление еды на открытых кухнях и буфеты самообслуживания.

Кличко заявил, что город будет контролировать соблюдение карантина. Впрочем, по его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировали 99 новых случаев коронавируса в Киеве.

РБК-Украина писало, что в стране зафиксирован новый антирекорд - 940 случаев коронавируса.

Ранее Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Киевкарантин
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