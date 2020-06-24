Поліція розслідує порушення карантину в Харківській міськраді

Поліція приїхала у будівлю Харківської міськради через порушення карантину. Їм надійшло повідомлення, що декілька депутатів без масок знаходяться у сесійній залі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

До поліції звернувся один з депутатів міськради. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків.

Наразі інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

Також місцеве видання NewsRoom написало, що мер Харкова Геннадій Кернес вів засідання без засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Харківській області зафіксовано 1891 випадок коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні послабили карантин у Львові та Києві, більш детально написано в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, МОЗ опублікував показники готовності областей до послаблення карантину за новою методикою.