ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция расследует нарушение карантина в Харьковском горсовете

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 14:18
Полиция расследует нарушение карантина в Харьковском горсовете
Фото: Харьковский горсовет (city.kharkov.ua)

Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантина

Полиция приехала в здание Харьковского горсовета из-за нарушения карантина. Им поступило сообщение, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию обратился один из депутатов горсовета. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

В настоящее время информация о событии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Также местное издание NewsRoom написало, что мэр Харькова Геннадий Кернес вел заседание без средств индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на сегодня в Харьковской области зафиксирован 1891 случай коронавируса.

Отметим, что сегодня карантин ослабили во Львове и Киеве, более подробно написано в материале РБК-Украина.

Добавим, Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантинХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь