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Поліція розслідує порушення карантину в Харківській міськраді

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 14:18
Поліція розслідує порушення карантину в Харківській міськраді
Фото: Харківська міськрада (city.kharkov.ua)

Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантину

Поліція приїхала у будівлю Харківської міськради через порушення карантину. Їм надійшло повідомлення, що декілька депутатів без масок знаходяться у сесійній залі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

До поліції звернувся один з депутатів міськради. Поліцейські на місці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків.

Наразі інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

Також місцеве видання NewsRoom написало, що мер Харкова Геннадій Кернес вів засідання без засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Харківській області зафіксовано 1891 випадок коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні послабили карантин у Львові та Києві, більш детально написано в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, МОЗ опублікував показники готовності областей до послаблення карантину за новою методикою.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантинХарків
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