В Киеве напали на депутата Киевсовета

Полиция выясняет обстоятельства нападения на депутата Киевского городского совета на месте незаконного строительства в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, во время инцидента депутат Киевсовета вместе с правоохранителями находился на месте незаконного строительства на улице Железнодорожной. Нападение произошло во время общения с сотрудниками полиции.

"Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - рассказали в ведомстве.

В полиции не назвали имя пострадавшего депутата, в то же время в ВО "Свобода" заявили, что нападение было совершено на депутата Киевсовета Владимира Назаренко на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32 и что депутата ударили кирпичом по голове.

Событие было внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений полиции. После получения информации о состоянии и повреждениях депутата правоохранители дадут правовую оценку ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Также РБК-Украина писало, что в августе под Киевом неизвестные напали на народного депутата. Нападение произошло на одной из улиц Гостомеля, двое неизвестных распылили в лицо нардепа слезоточивый газ и облили неизвестной жидкостью