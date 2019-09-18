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В Киеве избили заместителя Кличко

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 10:21
В Киеве избили заместителя Кличко
Фото: Владимир Слончак (kyivcity gov ua)

В Киеве избили Владимира Слончака

В Киеве напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщили РБК-Украина в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что в скором времени сообщат о деталях нападения на заместителя главы КГГА.

По информации других СМИ, Слончака доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Добавим, что Слончак заместитель председателя КГГА с ноября 2018 года. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также работает в направлении правовой политики.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция рассматривает несколько версий обстоятельств гибели нардепа Дмитрия Тымчука. Также полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

19 июня в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия было то, что депутат застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшый с огнестрельным ранением был обнаружен в квартире на бульваре Перова.

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