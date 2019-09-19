У Києві напали на депутата Київради

Поліція з'ясовує обставини нападу на депутата Київської міської ради на місці незаконного будівництва в Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, під час інциденту депутат Київради разом з правоохоронцями перебував на місці незаконного будівництва на вулиці Залізничній. Напад стався під час спілкування зі співробітниками поліції.

"Під час спілкування із правоохоронцями до депутата підійшов невідомий та вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали та доставили до відділу поліції для з‘ясування всіх обставин та надання пояснень", - розповіли у відомстві.

У поліції не назвали ім’я постраждалого депутата, водночас у ВО "Свобода" заявили, що напад було скоєно на депутата Київради Володимира Назаренка на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32 та що депутата вдарили цеглиною по голові.

Подію було внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень поліції. Після отримання інформації про стан та ушкодження депутата правоохоронці нададуть правову оцінку ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Постраждалого доправили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

Також РБК-Україна писало, що у серпні під Києвом невідомі напали на народного депутата. Напад стався на одній з вулиць Гостомеля, двоє невідомих розпилили в обличчя нардепа сльозогінний газ та облили невідомою рідиною