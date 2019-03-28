Полиция расследует факты подкупа избирателей Порошенко и Тимошенко

Правоохранители накануне выборов 2019 зарегистрировали уголовные дела по подкупу голосов избирателей, которые касаются четырех кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, полиция получала сообщения о подкупе в пользу кандидатов Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Сергея Таруты и Анатолия Гриценко.

"В отношении Гриценко была проведена полная проверка - факты не подтвердились и уголовные дела закрыли. В отношении Таруты - был установлен факт в одном из округов в городе Одесса. Сейчас продолжается расследование уголовного производства и, скорее всего, там будет обвинения. Факт интересен тем, что господин Тарута сам пришел в министерство и просил расследовать этот факт до конца. Он был возмущен тем, что его активист совершил такого рода правонарушения", - рассказал Аваков.

При этом глава МВД подчеркнул, что основные кейсы касаются подкупа избирателей Порошенко и Тимошенко.

"Соотношение уголовных производств начатых по сообщениям о фактах подкупа избирателей следующее: около 60% касаются кандидата Порошенко и 40 % - Тимошенко... Нас "завалили" огромным количеством доказательств, в частности, фото и видео, как мелких нарушений, так и существенных. Большинство дел длительные в расследовании и, скорее всего, будут завершены уже после выборов", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого подозревают в организации подкупа избирателей, по меньшей мере трижды не'явился на допрос к Государственному бюро расследований (ГБР).

РБК-Украина писало, что генпрокурор Юрий Луценко сообщал о ликвидации очередной сети подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Юлии Тимошенко в Одесской области.