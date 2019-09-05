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Поліція назвала причину обшуків у "Укренерго"

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 16:42
Поліція назвала причину обшуків у "Укренерго"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обшуки в "Укренерго" проходять у справі про розкрадання на закупівлях

Обшуки в компанії "Укренерго" проходять у справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Про це йдеться в повідомленні Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Повідомляється, що поліція викрила схему привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго". За даними слідства, сума збитку становить понад 40 млн гривень, йдеться про зловживання на конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.

На даний момент поліція під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури проводить обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київській області в офісних приміщеннях та за місцем проживання підозрюваних.

Поліція назвала причину обшуків у &quot;Укренерго&quot;

Нагадаємо, на початку серпня Національне антикорупційне бюро України затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова. Його підозрюють у причетності до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+".

У цій справі також проходить колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк. Сьогодні стало відомо, що суд дав дозвіл на його затримання.

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