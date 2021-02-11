Полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020

"Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысяч преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%", - сказал он.

Клименко подчеркнул, что впервые в истории Нацполиции удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.

"Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275", - заявил глава Нацполиции.

Кроме того, за прошлый год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тысяч обвинительных актов.

"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков на более чем 1 миллиард гривен. Эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще более чем на 2 миллиарда гривен наложен арест", - рассказал Клименко.