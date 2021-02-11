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Поліція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, розпочатих у 2020

Автор: Юлія Струк

Національна поліція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, розпочатих у 2020. На спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів минулого року.

Про це заявив глава НПУ Ігор Клименко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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"Ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, з яких на сьогодні розкрита практично половина - майже 164 тисячі злочинів. У порівнянні з минулим роком рівень злочинності зменшився на 17%", - сказав він.

Клименко підкреслив, що вперше в історії Нацполіції вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%.

"Особливо важливим в цьому контексті залишається документування організованих злочинних груп. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019 - 275", - заявив глава Нацполіції.

Крім того, за минулий рік слідчі підрозділи поліції скерували до суду майже 120 тисяч обвинувальних актів.

"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад 1 мільярд гривень. Ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. Ще на понад 2 мільярди гривень накладено арешт", - розповів Клименко.

Нагадаємо, глава НПУ повідомив, що Нацполіція створює головну інспекцію. Усі інші інспекції будуть ліквідовані.

Як писало РБК-Україна, в Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Новий орган запрацює у березні 2021 року.

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