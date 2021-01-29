В Украине появится инспекция по надзору за работой полицейских

Фото: полицейские (РБК-Украина)

В Украине создадут новый департамент по надзору за работой всей системы полиции. Новый орган заработает в марте 2021 года.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

Этот департамент будет контролировать работу всей системы Нацполиции, а также анализировать эффективность оказания полицейских услуг гражданам.

"Уже в марте этого года будет создан новый департамент - главная инспекция", - сказал он.

Клименко рассказал, что в 2020 году подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств.

Ранее сообщалось, что участковых инспекторов полиции заменят. В Украине запускается такая новая форма - полицейский офицер общины. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских, планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.