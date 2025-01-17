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Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон

Фото: поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція проводить більше 200 обшуків в рамках справ щодо незаконного перетину кордону ухилянтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

Правопорушення вчиняються шляхом здійснення: 

  • шахрайств; 
  • підробки документів; 
  • несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів;
  • підкупу службових осіб. 
 

Фото: поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон (t.me/UA_National_Police)

Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок. 

Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.  

Воєнний стан 

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією. Детальніше про те, які обмеження діють під час нього - у матеріалі РБК-Україна. 

Зокрема 15 січня Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Мобілізація в Україні