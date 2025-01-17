Національна поліція проводить більше 200 обшуків в рамках справ щодо незаконного перетину кордону ухилянтами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.
Правопорушення вчиняються шляхом здійснення:
Фото: поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон (t.me/UA_National_Police)
Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок.
Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією. Детальніше про те, які обмеження діють під час нього - у матеріалі РБК-Україна.
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