Правопорушення вчиняються шляхом здійснення:

шахрайств;

підробки документів;

несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів;

підкупу службових осіб.

Фото: поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон (t.me/UA_National_Police)

Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок.

Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.

Воєнний стан

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією. Детальніше про те, які обмеження діють під час нього - у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема 15 січня Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.