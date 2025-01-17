Правонарушения совершаются путем осуществления:

мошенничества;

подделки документов;

несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;

подкупа должностных лиц.

Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)

Отмечается, что обыски проводят в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Подробности обещают раскрыть после завершения следственных действий.

Военное положение

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) в Украине введено военное положение, которое применяется в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией. Подробнее о том, какие ограничения действуют во время него - в материале РБК-Украина.

В частности 15 января Верховная Рада вновь поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.