RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу

Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

Правонарушения совершаются путем осуществления:

  • мошенничества;
  • подделки документов;
  • несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;
  • подкупа должностных лиц.
 

Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)

Отмечается, что обыски проводят в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Подробности обещают раскрыть после завершения следственных действий.

Военное положение

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) в Украине введено военное положение, которое применяется в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией. Подробнее о том, какие ограничения действуют во время него - в материале РБК-Украина.

В частности 15 января Верховная Рада вновь поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине