Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.
Правонарушения совершаются путем осуществления:
Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)
Отмечается, что обыски проводят в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.
Подробности обещают раскрыть после завершения следственных действий.
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