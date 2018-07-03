Полиция проверяет информацию о минировании главного офиса "Киевстара"

Из офиса "Киевстара" эвакуируют людей

В Киеве сообщили о заминировании главного офиса мобильного оператора "Киевстар". Полиция проверяет информацию, сообщили это РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.

В правоохранительном ведомстве отметили, что на место выехала следственно-оперативная группа.

"Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа. Информация о минировании в главном офисе "Киевстар" проверяется. Впоследствии будет дополняться информация. На месте происходит эвакуация людей", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что главный офис компании находится по адресу ул. Дегтяревская, 53А.

Напомним, недавно в ходе проверки информации о минировании здания Высшего совета правосудия в Киеве правоохранители обнаружили муляж взрывного устройства. В ходе проверки информации о минировании из здания эвакуировали более 100 посетителей и работников заведения.