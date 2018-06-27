У ході перевірки інформації про мінування будівлі ВРП у Києві виявили муляж вибухового пристрою

Інших небезпечних предметів у ході обстеження знайдено не було

У ході перевірки інформації про мінування будівлі Вищої ради правосуддя (ВРП) у Києві правоохоронці виявили муляж вибухового пристрою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Після ретельної перевірки об'єкта у приміщенні правоохоронці виявили муляж, схожий на вибуховий пристрій, який вилучили фахівці вибухотехнічної служби. Інших небезпечних предметів у ході обстеження знайдено не було", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході перевірки інформації про мінування з будівлі евакуювали більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

Поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування адміністративної будівлі (ОНОВЛЕНО станом на 14.00) На місці працює... Опубліковано Поліція Києва Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві "замінували" будівлю Вищої ради правосуддя.