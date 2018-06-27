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У ході перевірки інформації про мінування будівлі ВРП у Києві виявили муляж вибухового пристрою

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 14:58
Фото: у Києві "мінували" будівлю ВРП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: у Києві "мінували" будівлю ВРП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Інших небезпечних предметів у ході обстеження знайдено не було

У ході перевірки інформації про мінування будівлі Вищої ради правосуддя (ВРП) у Києві правоохоронці виявили муляж вибухового пристрою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Після ретельної перевірки об'єкта у приміщенні правоохоронці виявили муляж, схожий на вибуховий пристрій, який вилучили фахівці вибухотехнічної служби. Інших небезпечних предметів у ході обстеження знайдено не було", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході перевірки інформації про мінування з будівлі евакуювали більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

 

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Опубліковано Поліція Києва Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві "замінували" будівлю Вищої ради правосуддя.

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Теги публікації: Київ, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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