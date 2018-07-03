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Поліція перевіряє інформацію про замінування головного офісу "Київстар"

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 17:17

З офісу "Київстару" евакуйовують людей

У Києві повідомили про замінування головного офісу мобільного оператора "Київстар". Поліція перевіряє інформацію, повідомили це РБК-Україна у прес-службі поліції Києва.

У правоохоронному відомстві зазначили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Наразі туди виїхала слідчо-оперативна група. Інформація з приводу мінування у головному офісі "Київстар" перевіряється. Згодом буде доповнюватись інформація. На місці відбувається евакуація людей", - повідомили в прес-службі.

Зазначимо, що головний офіс компанії знаходиться за адресою вул. Дегтярівська, 53А.

Нагадаємо, нещодавно у ході перевірки інформації про мінування будівлі Вищої ради правосуддя у Києві правоохоронці виявили муляж вибухового пристрою. У ході перевірки інформації про мінування з будівлі евакуювали більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

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Теги публікації: минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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