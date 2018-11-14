Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

В Харькове заминировали 2 школы на ул. Академика Богомольца

Полиция проверяет информацию о минировании двух школ в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня в 14:52 и 15:29 правоохранители получили информацию о минировании двух школ на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе города.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Продолжается эвакуация и осмотр помещений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 ноября неизвестный сообщал о минировании здания горсовета Харькова на улице Квитки-Основьяненко, 7. В ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных устройств.

Добавим, 12 ноября в Киеве из-за минировании закрывали станцию метро "Дарница". Станция не работала на вход и выход около трех часов. Во время проверки взрывчатка обнаружена не была. Кроме того, днем 11 ноября в Киеве временно не работал фуникулер.