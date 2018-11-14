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Поліція перевіряє інформацію про мінування шкіл у Харкові

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 17:37
Поліція перевіряє інформацію про мінування шкіл у Харкові
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

У Харкові замінували 2 школи на вул. Академіка Богомольця

Поліція перевіряє інформацію про мінування двох шкіл у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні о 14:52 та 15:29 правоохоронці отримали інформацію про мінування двох шкіл на вулиці Академіка Богомольця у Новобаварському районі міста.

"Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Триває евакуація та огляд приміщень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 листопада невідомий повідомляв про мінування будівлі міськради Харкова на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. У ході перевірки правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних пристроїв.

Додамо, 12 листопада у Києві через мінування закривали станцію метро "Дарниця". Станція не працювала на вхід і вихід близько трьох годин. Під час перевірки вибухівка виявлена не була. Крім того, вдень 11 листопада в Києві тимчасово не працював фунікулер.

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