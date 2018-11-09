В Харькове неизвестный сообщил о минировании здания горсовета

Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Заминировано здание на улице Квитки-Основьяненко, 7

В Харькове сегодня, 9 ноября 2018 года, неизвестный сообщил о минировании здания на улице Квитки-Основьяненко, 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, информация о минировании здания, в котором находятся профильные департаменты Харьковского горсовета и другие организации, поступила в полицию около 10:06.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: в Харькове заминировали здание горсовета (dozor.kharkov.ru)

Как сообщают местные издания, на данный момент из здания Харьковского горсовета проводится евакуация сотрудников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне из-за сообщения о "минировании" торгового центра и общежитий университета эвакуировали 3230 людей.

Добавим, также сообщалось, на прошлой неделе в Киеве минировали станцию киевского метрополитена "Майдан Независимости", в ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.