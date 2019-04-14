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Полиция проверила заминированные объекты в центре Киева

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 19:21
Полиция проверила заминированные объекты в центре Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов

Полиция провела проверку заминированных объектов в центре Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, правоохранители проверили торговый центр, Майдан Независимости и две гостиницы, о минировании которых сегодня было сообщено.

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Сейчас полиция продолжает проверку еще нескольких объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. Все посетители ТРЦ были эвакуированы. Правоохранители осуществляли поиск взрывоопасных предметов.

Позже правоохранители получили еще 5 анонимных сообщений о минировании четырех отелей на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская , а также международного центра современного искусства и торгового центра на улице Бассейной.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 11 апреля "заминировали" апелляционный суд. Суд временно приостановил свою работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Также сообщалось, что 10 апреля произошло "минирование" Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже правоохранители не подтвердили информацию о минировании.

 

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