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Поліція перевірила заміновані об'єкти в центрі Києва

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 19:21
Поліція перевірила заміновані об'єкти в центрі Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів

Поліція здійснила перевірку замінованих об'єктів в центрі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, правоохоронці перевірили торговий центр, Майдан Незалежності і два готелі, про мінування яких сьогодні було повідомлено.

В результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Наразі поліція продовжує перевірку ще декількох об'єктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності. Всі відвідувачі ТРЦ були евакуйовані. Правоохоронці здійснюють пошук вибухонебезпечних предметів.

Пізніше правоохоронці отримали ще 5 анонімних повідомлень про мінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 11 квітня "замінували" апеляційний судСуд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Також повідомлялось, що 10 квітня сталося "замінування" Київської міської державної адміністрації (КМДА). Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

 

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