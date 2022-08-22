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Полиция просит украинцев избегать людных мест на День Независимости

Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев призвали избегать людных мест на День Независимости, 24 августа. Также граждан предупредили об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Национальной полиции Игоря Клименко в Facebook.

Он подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги в праздничные дни нельзя игнорировать. Услышав их, стоит сразу пройти в укрытие.

"Наш враг коварен. И может нанести болезненные удары именно в дни празднования важнейшего государственного праздника - Дня Независимости Украины", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что полиция продолжает работать в усиленном режиме. Ежедневно на службу заступают около 13 тысяч полицейских (более 6200 нарядов). Они контролируют ситуацию с безопасностью на улицах населенных пунктов и автодорогах.

При этом Клименко добавил, что в Украине минимизировали праздничные мероприятия. Поэтому он призывает избегать людных мест.

Напомним, что украинцев предупредили о возможных ракетных ударах России по городам на День Независимости.

Подробнее о подготовке ко Дню Независимости можно узнать в материале РБК-Украина.

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