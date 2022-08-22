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Поліція просить українців уникати людних місць на День Незалежності

Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців закликали уникати людних місць на День Незалежності, 24 серпня. Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Національної поліції Ігоря Клименка в Facebook.

Він підкреслив, що сигнали повітряної тривоги у святкові дні не можна ігнорувати. Почувши їх, варто одразу пройти в укриття.

"Наш ворог підступний. І може завдати болючих ударів саме у дні святкування найважливішого державного свята - Дня Незалежності України", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Щодня на службу заступають близько 13 тисяч поліцейських (понад 6200 нарядів). Вони контролюють безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів та автошляхах.

При цьому Клименко додав, що в Україні мінімізували святкові заходи. Тому він закликає уникати людних місць.

Нагадаємо, що українців попередили про можливі ракетні удари Росії по містах на День Незалежності.

Детальніше про підготовку до Дня Незалежності можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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