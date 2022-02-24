Полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах: на что обязательно обратить внимание

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Обращаем внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.
Также правоохранители просят всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
"В связи с агрессией РФ на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок", - добавляют в полиции.
Напомним, в Украине выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, изъявившим желание защищать страну от вооруженной агрессии РФ.
Добавим, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.
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