Полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах: на что обязательно обратить внимание

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Обращаем внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.

Также правоохранители просят всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

"В связи с агрессией РФ на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок", - добавляют в полиции.