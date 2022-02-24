UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах: на что обязательно обратить внимание

Автор: Мария Кучерявец

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Обращаем внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.

Также правоохранители просят всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

"В связи с агрессией РФ на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок", - добавляют в полиции.

Напомним, в Украине выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, изъявившим желание защищать страну от вооруженной агрессии РФ.

Добавим, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияВторжение России в Украину