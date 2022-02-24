Поліція просить повідомляти про підозрілих осіб на вулицях: на що обов'язково звернути увагу

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Особливо, слід звертати увагу на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Звертаємо увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

"У зв’язку з агресією РФ на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок", - додають у поліції.